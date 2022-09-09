انتشال جثة طالب من ترعة زاوية برمشا في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في مركز العدوة شمالي محافظة المنيا، الخميس، جثة طالب سقط في ترعة قرية زاوية برمشا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العدوة، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطالب "أحمد حسين" 12 عاما، من ترعة قرية زاوية برمشا.

كشفت التحريات أن الطالب سقط في الترعة بعد أن اختل توازنه أثناء الجلوس على حافتها، ولم يستطع إنقاذ نفسه.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام بمركز العدوة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.