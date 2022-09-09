بعد وفاتها.. مغردون يسترجعون لحظات محرجة بين ترامب وملكة بريطانيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

استرجع مغردون على موقع "تويتر"، للحظات محرجة جمعت بين الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، التي أعلنت وفاتها اليوم الخميس.

وتعرض ترامب لانتقادات عدة خلال زيارته بريطانيا في 2018، بعدما ظهر في مقطع فيديو يعرقل حركة الملكة إليزابيث الراحلة، نتيجة توقفه فجأة أمامها.

وأعرب ترامب، عن دهشته وحزنه بعد سماع خبر وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وأبدى ترامب دهشته لسماع خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال ترامب "توفت للتو.. يا إلهي.. لم أكن أعلم ذلك، علمت للتو للمرة الأولى".

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا خلفت "إرثا هائلا" وإنه سيعتز دوما بمقابلتها في 2019 في بريطانيا.

وقال في بيان مشترك مع زوجته ميلانيا "خلف الحكم التاريخي والمرموق للملكة إليزابيث إرثا هائلا من السلام والرخاء لبريطانيا العظمى".

وأضاف: "أمنت قيادتها ودبلوماسيتها الراسخة تحالفات وطورتها مع الولايات المتحدة ودول حول العالم. إلا أنها، سيتم تذكرها دوما لإخلاصها لبلادها وتفانيها الذي لا يتزعزع لمواطنيها من الرجال والنساء".

كان قصر باكنجهام أعلن في بيان اليوم وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما، بقصر بالمورال في اسكتلندا، وخلفها على عرش بريطانيا نجلها الأكبر "الملك تشارلز الثالث".

ونشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، رد فعل ترامب لدى سماع خبر وفاة إليزابيث الثانية.

وأبدى ترامب دهشته لسماع خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال ترامب "توفت للتو.. يا إلهي.. لم أكن أعلم ذلك، علمت للتو للمرة الأولى".

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا خلفت "إرثا هائلا" وإنه سيعتز دوما بمقابلتها في 2019 في بريطانيا.

وقال في بيان مشترك مع زوجته ميلانيا "خلف الحكم التاريخي والمرموق للملكة إليزابيث إرثا هائلا من السلام والرخاء لبريطانيا العظمى".

وأضاف: "أمنت قيادتها ودبلوماسيتها الراسخة تحالفات وطورتها مع الولايات المتحدة ودول حول العالم. إلا أنها، سيتم تذكرها دوما لإخلاصها لبلادها وتفانيها الذي لا يتزعزع لمواطنيها من الرجال والنساء".

كان قصر باكنجهام أعلن في بيان اليوم وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما، بقصر بالمورال في اسكتلندا، وخلفها على عرش بريطانيا نجلها الأكبر "الملك تشارلز الثالث".