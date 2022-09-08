شكرا لقرائتكم خبر السيسي: السعودية والإمارات والكويت دعمت مصر بأرقام ضخمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعم دول الخليج لمصر في الأزمة الاقتصادية التي واجهتها في الآونة الأخيرة.

وقال في تصريحات أمس خلال افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية «السعودية والإمارات والكويت حطوا أرقاما ضخمة.. كل شهر تأتي مواد بترولية وأموال بملايين الدولارات، ولولا ذلك كان بقي عندنا أزمة كبيرة، الأشقاء وقفوا وقفة كبيرة جدا طوال 18 شهرا، مشتقات البترول بتيجي بدون مقابل».

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، أن مخزون السلع الأساسية في مصر يكفي لستة شهور حتى لا يكون هناك ضغط على الأسواق والأسعار.

وأكد أن الحكومة تواصل العمل على توفير السلع بأسعار مناسبة رغم ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن عن أسعار استرشادية جيدة لبعض السلع الزراعية لتشجيع المزارعين عليها.

وأضاف أن أكثر ما يخشاه التناول غير الموضوعي لبعض الملفات، موضحا أن الدولة تعمل على إنشاء مراكز للتحكم في شبكات الكهرباء بتكلفة 3 مليارات دولار.

وأشار إلى أن «التشكيك مستمر، ومحاولات الهدم مستمرة، لكننا مكملون في بناء الدولة المصرية الراسخة»، لافتا إلى أن هناك محاولات مغرضة للتشكيك في المشروعات التي تنفذها الدولة.

ولفت إلى أن إنفاق 450 مليار دولار خلال أربع سنوات، كان من أجل بناء دولة مصر المستقرة الآمنة القوية، مضيفا «إحنا هندفع تكلفة ده مع بعض»، مؤكدا أن «أي قرار يتم اتخاذه يكون بناء على دراسات ولا يتم اتخاذ قرار بصورة عشوائية».

وأشار السيسي إلى أن الدولة ستضاعف مجهوداتها خلال الفترة المقبلة رغم محاولات التشكيك، وملتزمون بالوفاء بمستحقات أصحاب المعاشات والتأمينات.