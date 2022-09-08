ألمانيا: استراتيجية الخداع تقود الإخوان لاختراق أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير استخباراتي ألماني أن جماعة الإخوان تستخدم «استراتيجية الخداع» لاختراق أوروبا، وجعل أيديولوجيتها مقبولة اجتماعيا وفرض أفكارها على المجتمع في إطار استراتيجية تسلل طويلة المدى. ووضع التقرير الصادر عن مكتب حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية» في ولاية هيسن هذا الأسبوع، يده على أنماط تحرك الجماعة الإرهابية خلال فترة كورونا ، وقال «على خلفية جائحة COVID-19، مارست الإخوان نشاط التسلل إلى المجتمع، بشكل خاص في الفضاء الافتراضي». ويضيف «قدمت جمعية قريبة من الجماعة برنامجا تعليميا عبر الإنترنت باللغة الألمانية من أجل مخاطبة المزيد من الأشخاص الذين لا يتحدثون العربية بألمانيا»، كما لفت التقرير إلى استراتيجية «الخداع» التي تتبعها الإخوان لتصدير انطباع يوحي بتماشيها مع الدستور والقانون، لافتا في هذا الإطار إلى منظمة الجالية المسلمة الألمانية (الذراع المظلية للإخوان بألمانيا)، التي قال «إنها تنأى بنفسها، في مجالات معينة، عن تصريحات منظر الجماعة يوسف القرضاوي، لكنها في الأساس متمسكة بخبرته وأفكاره».. وفقا لموقع «العين الإخباري» الإماراتي.

ووفقا للتقرير، ترى الاستخبارات الداخلية الألمانية، أن هذه المحاولات تأتي «في إطار الجهود المبذولة لرسم صورة للجمهور تفيد بأن منظمة الجالية المسلمة الألمانية، تتوافق مع القانون الأساسي (الدستور)» في هذا البلد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، أوضحت أن أنصار الإخوان يحاولون توسيع دائرة نفوذهم من خلال المشاركة السياسية وفق القانون، من خلال النشاط السياسي على المستويات البلدية والإقليمية، لكن أيضا على المستوى الاتحادي، تستدرك المؤسسة الأمنية، «تعمل جماعة الإخوان على تقويض النظام الأساسي الديمقراطي الحر والتغلب عليه على المدى الطويل.

وللتدليل على النهج المخادع للإخوان، نوه التقرير الأمني بأن الجماعة في ألمانيا «ترفض بثبات وثقة، الاتهامات بالتطرف وتصفها بالإسلاموفوبيا»، في محاولة اعتبرتها الاستخبارات الداخلية بأنها تهدف في النهاية «إلى جعل أيديولوجية جماعة الإخوان مقبولة اجتماعيًا في ألمانيا». وأشار التقرير إلى أن ما تسمى بالمراكز الإسلامية في أنحاء ألمانيا، مرتبطة بمنظمة الجالية المسلمة الألمانية، إلا أنها تصدر صورة علنية بأنها مستقلة ولا تخضع للأخيرة.

وبين أن هذه المراكز المرتبطة بالإخوان موجودة في ولاية هيسن، وبالتحديد في مدينة فرانكفورت، وماربورغ (منطقة ماربورغ - بيدنكوبف)، موضحا أن منظمة الجالية المسلمة الألمانية هي أكبر منظمة لمؤيدي الإخوان في البلاد، وتمثل الفرع المصري للجماعة.

الإخوان في المانيا وفقاً للتقرير

