شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف النشاط الرياضي فى إنجلترا بعد وفاة الملكة إليزابيث حاكمة برطانيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعليق المسابقة المحلية فى إنجلترا، نظرًا للحالة الطارئة التى تمر بها البلاد لوفاة الملكة إليزابيث حاكمة الولاية المتحدة البريطانية عن عمر يناهز 96 عامًا، بعدما ظلت 70عامًا كاملًا على كرسي الحكم، كأطول فترة حكم لحاكم فى جميع الدول.

ولم يعلن الإتحاد الإنجليزي الفترة التى سيتوقف على أساسها البيرميرليج، مما يثير الأمور غموضًا حول مستقبل المسابقة، بالإضافة إلى موقف الفرق المشاركة فى البطولات الأوربية، والذي لم يتحدد بعد إنسحابهم من البطولة بقرار حكومي أم إستكمال المنافسة بشكل طبيعي.



وفاة إليزابيث إيجابية لفريق ليفربول!

وفى سياق متصل يري بعض المسئولين داخل نادي ليفربول أن إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي سيكون فى صالح الفريق بشكل كبير، خاصة أن "الريدز" يعاني من مشاكل عديدة بعدما حقق الفريق فوزين فقط خلال ال6 جوالات الماضية، وضعته فى المركز السابع بترتيب المسابقة.

وظهرت معاناة الفريق الإنجليزي بشدة فى لقاء الفريق الأخير أمام نابولي، والذي تلقت فيه كتيبة يورجن كلوب هزيمة ساحقة برباعية مقابل هدف، فى حين أن فريق الجنوب قام بإهدار ضربة جزاء إضافية، وكشف دفاع الليفر بشكل غريب أثناء مجريات المباراة، حيث أن الفريق كان معرض لهزيمة أكبر فى تلك المباراة.



المدة المتوقعة لتوقف الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يظل الوضع كما هو، حتى يتم تعيين حاكم جديد للبلاد، ومن ثم سيتم عودة النشاط مرة آخري والحياة للدوري الإنجليزي، وعلى الرغم من أن الإتحاد الإنجليزي لم يعلن مدة الإيقاف، إلا أن بعض التقارير الصحفية أشارت أن المسابقة لن تتوقف أقل من شهر.