شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سوف يحدث للدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية..؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجارى قصر باكنجهام عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول سلسلة ملوك بريطانية عن عمر يناهز 96 عامًا، في الوقت التي قررت البلاد تنكيس الأعلام حدادًا على وفاتها.

ماذا سوف يحدث للدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

ومن المُنتظر أن يتم تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الجديدة والمقرر لها يوم السبت المقبل بعدما أعلنت صحيفة "تايمز" الإنجليزية، وأن جميع الأنشطة الرياضية سوف تتوقف في الأيام التي تكون فيها الجنازة حدادًا على وفاة الملكة.

وعلى الرغم من جميع التكهنات ولكن لا يوجد رد رسمي من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن تأجيل أي مباراة قادمة في البريميرليج، وينتظر محبي الكرة الإنجليزية في معرفة القرار النهائي سوا التأجيل من عدمه.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وكتب عليه:” تشعر رابطة الدوري الممتاز بحزن عميق لسماع نبأ وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية”.

وأضاف “تعازينا وتعازينا مع العائلة المالكة، وكل شخص في جميع أنحاء العالم في حداد على فقدان جلالة الملكة”