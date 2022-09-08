شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسييداد في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد وريال سوسييداد التي ستقام اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجارى على ستاد أولد ترافورد.

مانشستر يونايتد وريال سوسييداد

ومن المُنتظر أن تنطلق فعاليات مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسييداد في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

ويسعى كل فريق في تلك المواجهة من تحقيق الفوز والانتصار خاصة ان كلا الفريقين هما الأقوى في المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي، وبالأخص رفقاء تين هاج الذي يقدم مستويات كبيرة في المباريات الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسييداد

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسييداد عبر قناة بين سبورت بريميوم 1، فيما ستذُاع أيضًا عبر قناة Sport TV1 Portugal وجاء ترددها على النحو التالي: