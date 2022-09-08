08 سبتمبر , 2022 الرئيس جو بايدن (أ ف ب). أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس جو بايدن تلقى إفادة بشأن الوضع الصحي للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بعد أن أبدى الأطباء قلقاً إزاءه. وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين «بايدن والسيدة الأولى منشغلان على الملكة والعائلة».

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: بايدن منشغل على الملكة إليزابيث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.