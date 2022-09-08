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تقوده السعودية.. تقديم ملف ثلاثي لاستضافة كأس العالم

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أنه "في حال فوز هذا الملف بحق الاستضافة، سيقام المونديال من جديد في فصل الشتاء، كما هو الحال مع مونديال قطر هذا العام، لتجنب الحراراة المرتفعة في المنطقة في حزيران وتموز".

وأضافت أن "الإعلان عن طلب الاستضافة أصبح وشيكا، وذلك بعد إجراء محادثات على مستويات حكومية رفيعة".

وتابعت "التايمز" بأن "السعودية ستلعب الدور الأبرز في الملف، ومن المنتظر أن تتحمل تكاليف أو على أقل تقدير، المساهمة في البنية التحتية لمصر واليونان".

يذكر أن النسخة المقبلة من كأس العالم ستقام في عام 2026، في 3 دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وذلك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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