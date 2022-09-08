انت الان تتابع خبر القبض على متهم وضبط محطة غير رسمية في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكنت قوة تابعة إلى الفوج السابع من القاء القبض على متهم وضبط محطة وقود غير رسمية في محافظة نينوى".

وأضافت انه "تم إيداع المتهم التوقيف وحجز المضبوطات داخل مركز شرطة النفط لعرضها على القضاء وملاحقة اصحابها ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

