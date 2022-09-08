انت الان تتابع خبر موسكو: نقل إدارة "زابوروجيه" إلى كييف سيؤدي إلى كارثة نووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن زاخاروفا قولها: "نحن نرى كيف يتم استخدام هذا الموقع النووي من قبل نظام كييف ببساطة كعنصر من عناصر الابتزاز النووي، وخلق التهديدات".

وأضافت: "نحن ندرك جيدا، أن الغرب قد وضع بشكل مثالي نظاما من التدبير والاستفزاز وارتكاب الجرائم تحت علم غريب، كما جرى في أجزاء أخرى من العالم. وبالطبع القول بأنه يمكن نقل المحطة إلى تحت السيطرة نظام كييف، الذي لا يسيطر على شيء على الإطلاق. أمر مضحك".



وأشارت زاخاروفا الى أن "هذا يعني بكل بساطة أن أوروبا والعالم كله مهدد بدمار منشأة نووية وبالتالي كارثة نووية".