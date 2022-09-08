شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلينكن في زيارة مفاجئة لكييف ويتعهد بتقديم بلاده مزيد من الدعم والأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس بزيارة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وتأتي زيارة بلينكن بعد أن كشفت بلاده عن مساعدات عسكرية جديدة تقدر قيمتها بنحو 2.7 مليار دولار لأوكرانيا ودول مجاورة لها لمواجهة روسيا.

وتعد رحلة بلينكن السرية الثانية له إلى كييف منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

ومن المتوقع أن يجري بلينكن محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى ترافق بلينكن في زيارته إن الأخير قال للكونغرس إن المساعدات تأتي "لتعزيز أمن أوكرانيا و18 من الدول المجاورة لها، بما في ذلك دول عديدة حليفة للناتو، فضلا عن شركاء إقليميين آخرين معرّضين للعدوان الروسي" على حد تعبيرها.

واشنطن تعتمد ٤ مليار قروض وهبات لأوكرانيا

واعتمدت الولايات المتحدة بالفعل أربعة مليارات دولار في صورة قروض وهبات لأوكرانيا ودول مجاورة لها، في العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران.

وقالت المسؤولة الأمريكية إن الوزير "أراد بشدة أن تأتي هذه الرحلة الآن لأنها لحظة بالغة الأهمية لأوكرانيا". وأشارت المسؤولة إلى هجوم مضاد قامت به أوكرانيا بعد نحو سبعة أشهر من بدء اجتياح روسي شامل لأراضيها. وتزامن ذلك مع إعلان الرئيس الأوكراني زيلينسكي أمس الأربعاء أن قوات بلاده استعادت السيطرة على مواقع عديدة في منطقة خاركيف.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الرئيس جو بايدن وافق على إرسال أسلحة إضافية بقيمة 675 مليون دولار إلى أوكرانيا، خلال اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا.

واجتمع عشرات من وزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا لمناقشة كيفية مواصلة دعم أوكرانيا على المدى الطويل في مواجهة الغزو الروسي.

وقال أوستن إن الاجتماع سيناقش كيف يمكن للدول العمل معا لتدريب القوات الأوكرانية وتحسين قواعدها الصناعية الدفاعية على المدى الطويل.

وأضاف: "هذه هي المرة العشرين التي تسحب فيها إدارة بايدن معدات من مخزونات الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ أغسطس/آب الماضي".

وأشار إلى أن حزمة المساعدات ستشمل مدافع هاوتزر عيار 105 ملم، وصواريخ "جي إم إل آر إس" دقيقة التوجيه، وذخيرة مدفعية.