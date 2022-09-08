إردوغان: بوتين على حق.. حبوب أوكرانيا للأغنياء

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ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن إردوغان قوله خلال مؤتمر صحفي عقد في زغرب مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، وتم بثه على شاشات التلفزيون «لا توجد شحنات حبوب من روسيا في الوقت الحالي، ولكن بوتين على حق بشأن مسألة واحدة. إن شحنات الحبوب هذه تذهب، بكل أسف، إلى الدول الغنية وليس الدول الفقيرة».وقال الرئيس التركي «إن بوتين منزعج بسبب اتجاه شحنات الحبوب إلى دول فرضت عقوبات على روسيا»، مضيفا «نريد أن يبدأ شحن الحبوب من روسيا».
ويعتزم إردوغان بحث المسألة مع بوتين في الأسبوع المقبل بأوزبكستان، حيث من المقرر أن يجتمعا هناك على هامش قمة إقليمية.
وكان بوتين قد أكد في كلمته في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك الروسية، على أن الغرب لم يكن نزيها بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا، كون معظم الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا كما تم إعلانه.
وأوضح قائلا «وفقا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي يتضمن مساعدة البلدان المحتاجة، تم تحميل سفينتين فقط من أصل 87، حيث تم تصدير 60000 طن فقط من المواد الغذائية (من أوكرانيا إلى الدول المحتاجة) من أصل 2 مليون طن. وهذا يمثل 3% فقط».
وأعرب عن رأي مفاده بأنه من الضروري وضع قيود محددة على تصدير الحبوب من أوكرانيا، حيث يتم شحن معظم الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي وليس إلى البلدان النامية كما تم إعلانه، وقال «إن الدول الأشد فقرا تفقد إمكانية الحصول على المواد الغذائية الأساسية بسبب شرائها من قبل الدول المتقدمة».
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