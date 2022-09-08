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انطلاق المعسكر الثانى للهيئة البرلمانية للتنسيقية فى بورسعيد

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القاهرة - سامية سيد - انطلق المعسكر الثاني للهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، صباح اليوم، بمحافظة بورسعيد، والذي يستمر لمدة 3 أيام. 

 

ويشهد معسكر الهيئة البرلمانية، حضور ممثلين من كافة تشكيلات التنسيقية لمناقشة كافة القضايا التشريعية في غرفتي البرلمان.

 

ويستهدف المعسكر، وضع الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث لغرفتي البرلمان، والذي ينطلق الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

 

المعسكر الثاني للهيئة البرلمانية للتنسيقية في بورسعيد
المعسكر الثاني للهيئة البرلمانية للتنسيقية في بورسعيد

الهيئة البرلمانية للتنسيقية في بورسعيد
الهيئة البرلمانية للتنسيقية في بورسعيد

انطلاق المعسكر الثاني للهيئة البرلمانية للتنسيقية في بورسعيد
انطلاق المعسكر الثاني للهيئة البرلمانية للتنسيقية في بورسعيد

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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