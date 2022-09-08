شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المعسكر الثانى للهيئة البرلمانية للتنسيقية فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق المعسكر الثاني للهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، صباح اليوم، بمحافظة بورسعيد، والذي يستمر لمدة 3 أيام.

ويشهد معسكر الهيئة البرلمانية، حضور ممثلين من كافة تشكيلات التنسيقية لمناقشة كافة القضايا التشريعية في غرفتي البرلمان.

ويستهدف المعسكر، وضع الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث لغرفتي البرلمان، والذي ينطلق الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.