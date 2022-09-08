شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المصريين الأحرار: الدولة تنفذ مشروعات كبرى لتنعكس على المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الدولة المصرية تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التي تنعكس على المواطن، موضحا أن قناة السويس تمكنت من أن تحتل نسبة 12% من حجم التجارة العالمى ورغم ذلك يتم عمليات تطوير لزيادة تلك النسبة.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال برنامج إكسترا اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن حقل ظهر الذى تمكنا من خلال من زيادة إنتاج الغاز الطبيعى وصلنا له من خلال تعيين الحدود البحرية.

ولفت رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن دعوات التشكيك لابد من مواجهتها من خلال الوعى، موضحا أن الدولة المصرية أنفقت ميزانيات كبيرة على مجال الصحة وإطلاق العديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة القضاء على فيروس سى.