شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "برلمانية الوفد" يطالب المصريين بالتصدى لحملات التشكيك واللوقوف خلف قيادته السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو تمكنت من تحقيق طفرة تنموية لم يكن يتوقعها أكثر الناس تفاؤلا، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في دفع مسيرة التنمية التى انطلقت قبل ثماني سنوات، ولا زالت في طريقها دون توقف رغم ما نتعرض له من تحديات بسبب الأزمات العالمية المتتالية.

وأضاف "وهدان"، أنه على عكس ما يروح البعض فالدولة لازالت صامدة في وجه الظروف ، تواصل البناء والتنمية، مشيرا إلى دور دول الخليج في دعم مسيرة التنمية المصرية ، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، تحمل الكثير من الامتنان للأشقاء على دورهم في دعم مصر.

وأكد عضو مجلس النواب، حرص الدولة المصرية على توفير السلع الاستراتيجية بأسعار تناسب محدودى الدخل، بالإضافة إلى توفير مخزونات استراتيجية من السلع لمدة لا تقل عن 6 اشهر، لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري ، مشيرا إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل ما لا يقل عن 65 مليون مصري، بالإضافة إلى رفع قيمة الدعم الاستثانى على بطاقات التموين إلى 300 جنيه.

وطالب "وهدان"، وسائل الإعلام بتوضيح حجم الانجازات التى تحققت في جميع المجالات وعوائدها، من أجل التصدي لحملات التشكيك المتعمدة من جانب أعداء مصر، في محاولة لهدم الثقة بين الشعب وقيادته، مؤكدا على ضرورة وقوف الشعب المصري خلف دولته حتى تتمكن من عبور التحديات ، قائلا:" الشعب المصري لا يعرف الاستسلام وقادر على تخطي أي صعاب."