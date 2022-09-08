شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن: مصر تحتضن الأفكار المؤيدة والمعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن الحزب يقف خلف القيادة السياسية، موضحا أن الدولة المصرية تسمع أفكار الجميع، ومصر تحتضن كل الأفكار سواء مؤيدة أو معارضة وأفكار معارضة كثيرة تم سماعها.

وأضاف المتحدث باسم حزب حماة الوطن ، خلال برنامج إكسترا اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه لابد من الاهتمام بالمعارضة الرشيدة التى تؤدى دورها لصالح الدولة المصرية فهى مرحب بها تماما، قائلا: "كثير من الدعوات الهدامة كانت تسخف بما تقوم به الدولة من مشروعات، ولكن ما أنجزته مصر يتحاكى به العالم الآن".