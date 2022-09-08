"المطاعم السياحية" تطالب الحكومة بقرار مد مواعيد الإغلاق خلال الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

طالب عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، الحكومة بزيادة مواعيد غلق المحال والمطاعم السياحية خلال موسم الشتاء المقبل، لأن القوى الناعمة تحتاج فتح المنشآت ليلا، كون الضيوف يريدون الاستمتاع بجو مصر في الليل.

وأوضح المصري، في تصريحات تليفزيونية، أن مواعيد غلق المحال والمطاعم في الشتاء، تم تحديدها عند الساعة 12 صباحا وفي العطلات والمناسبات والأعياد تصل إلى الساعة 1 صباحا، وفقا لآخر قرار وزاري صدر في هذا الشأن، لكننا نطالب زيادة عدد الساعات، لأن مصر قوتها الناعمة في الخروج ليلًا.

وأشار إلى أن طبيعة الضيف الخليجي الذي يأتي مصر للتنزه، ويحب الخروج ليلا ليتناول الطعام في المطاعم والمنشآت السياحية، مضيفا أن الأماكن السياحية يجب أن يكون لها استثناء في مواعيد الفتح والغلق.

من جانبه، طالب هشام وهبة، عضو غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، بمد مواعيد الغلق للمحال والمطاعم السياحية، خلال موسم الشتاء المقبل، حتى يستثنى استقبال الضيوف خلال فترة الليل خصوصا الخليجيين.

وأوضح وهبة لمصراوي، أن هناك مسارح منوعات وكلاسيكية وحفلات غنائية، ومصر تتميز بجوها الجميل طوال العام، وضيوف الخليج يبحثون عن التمتع بالجلوس على النيل ليلا وخلافه.

وأشار عضو غرفة المطاعم، إلى أن عدد المطاعم والمنشآت السياحية، يزيد عن 1400 منشأة مرخصة وتعمل تحت إشراف غرفة المطاعم ووزارة السياحة والآثار.

جدير بالذكر، أن المطاعم والمنشآت السياحية، تعمل الآن وفقا لمواعيد التوقيت الشتوي بداية من أول أكتوبر الماضي، وتكون مواعيد الغلق من (السبت إلى الأربعاء) في الساعة الثانية عشرة مساء، مع المد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وفي أيام الإجازات الرسمية، كما تستمر خدمة "الدليفري والتيك واي" طوال اليوم.

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