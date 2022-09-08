قيادات الأزهر ومحافظ الدقهلية يفتتحون مجمع معاهد نبروه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبدالغني، وكيل قطاع المعاهد، وقيادات ونواب من محافظة الدقهلية، الخميس، مجمع معاهد منصور عبد الرازق بميت عباد بمركز نبروه.

وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر: "نفتتح اليوم رواقًا من أروقة الأزهر الشريف ومشعل نور وهداية لهذه القرية وما يجاورها من قرى"، مضيفًا أن مصر بكل قراها ومدنها تحمل بين أحضانها الأزهر الشريف، هذه المؤسسة العريقة التي تنشر صحيح الدين واللغة العربية.

وأكد أن أفضل استثمار هو الاستثمار في العقول البشرية التي تحمل مشاعل النور والهداية والبناء لمستقبل أفضل للمجتمعات، موجها الشكر والتقدير لكل من يبذل جهدا من أجل التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية، التي تنير العقول وتقضي على التطرف والتشدد والجهل.