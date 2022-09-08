الزراعة: "إبراهيم العريني" مديرا لمحطة بحوث الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، قرارا بتكليف الدكتور إبراهيم محمد العريني الباحث بمعهد المحاصيل الحقلية مديرا لمحطة البحوث الزراعية في الإسماعيلية.

جاء ذلك على خلفية زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عصر اليوم بشكل مفاجئ إلى المحطة المذكورة وأبدى استيائه من الحالة التي وصلت إليها.

ووجه القصير بضرورة محاسبة المسؤولين عن المحطة المقصرين في عملهم مع ضرورة العمل على رفع كفاءة المحطة خلال شهر واستغلال كافة مساحتها البالغة 123 فدانا في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية والأصناف الجيدة من شتلات الزيتون.

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