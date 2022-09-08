شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رشاد: الرئيس السيسي يملك رؤية ثاقبة لمواصلة الإنجازات وتحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إشادة بالغة بالنشاط الرئاسى للرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، وذلك خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة بهيئة قناة السويس، وتطرق الرئيس السيسى لمجموعة من الإيضاحات التى تخص ملفات اقتصادية وسياسية واجتماعية هامة اليوم، والتى عبر عنها فى رؤية ثاقبة تدرك معطيات الواقع جيدا وتملك مفاتيح النجاح والازدهار.

وأشار رشاد فى صادر عنه اليوم، أن حديث الرئيس السيسى بخصوص التغلب على الأزمات المتتالية على مدار السنوات الماضية، يرسخ اليقين بأنه قائد وزعيم وبطل، بذل ولايزال التضحيات تلو الأخرى، لكى تحيا مصر حرة قوية فى مواجهة التحديات بثبات وشموخ.

وأوضح رشاد أن الرسائل التى وجهها الرئيس السيسى اليوم إلى الإعلام، تستهدف نشر الحقائق على أوسع نطاق، والتصدى للشائعات المغرضة التى تحاول التقليل من الإنجازات التاريخية للدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الرئيس قد قدم اليوم رؤية شفافة ومصارحة كاملة حول التحديات التى كانت تضع البلاد على حافة الضياع، قبل أن نعبر تلك المرحلة لنصل إلى جمهورية جديدة، تحقق مهضة شاملة وتنمية مستدامة تضع مصر على الطريق السليم والمسار الآمن.

واعتبر رشاد الإشارة إلى جهود الأشقاء فى الخليج ومساندتهم للدولة المصرية، هو عرفان يليق بفارس شجاع وقائد همام، استطاع بمعاونة الأشقاء أن يقود مصر إلى بر الأمان، فى الوقت الذى كانت تتربص فيه بالبلاد أهل الشر من الخونة والمعتدين.

ووصف الأمين العام لحزب مستقبل وطن، رؤية الرئيس للقضايا الاقتصادية، أنها أشبه مايكون برسم خريطة للكيفية التى يمكن معها أن تواصل البلاد خطط النهضة والتنمية الشاملة، اعتمادا على مشروعات قومية عملاقة نجنى ثمارها وتحول دون تأثر البلاد بالأزمات والمشكلات العالمية فى الاقتصاد، وتعمل فى الوقت ذاته على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين.

وأشاد النائب أشرف رشاد بالرسائل الواضحة التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناءه من الشعب المصرى، بضرورة تحقيق أقصى أشكال الدعم والمؤازرة للدولة المصرية، وذلك لهدف واحد وهو الحفاظ على تلك الدولة، وتحقيق مزيد من الإنجازات التى تتماشى مع تطلعات المصريين وأحلامهم، وهو مايبرهن عليه الدعوة لمؤتمر اقتصادى ضخم أواخر الشهر الجاري.

واختتم رشاد بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى باتت تملك مشروع وطنى متكامل، يتحقق سريعا للعبور نحو الجمهورية الجديدة، وسط إصرار من الرئيس السيسى على أن يضع المصلحة العليا للبلاد فوق أية اعتبارات، مع عزم لايلين فى مواجهة الشائعات المغرضة والمعلومات غير الدقيقة.