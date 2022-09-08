شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: الأرقام خير رد على المشككين فى إنجازات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش تدشين قطع بحرية جديدة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وتأكيده أن الدولة المصرية تدخل كل مشروع بشكل مدروس، مطالبا المصريين بعد التأثر بحملات التشويه، موضحًا أن أرقام الإنجازات تتحدث عن نفسها.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم حملت كثير من المكاشفة والمصارحة وكانت خير رد على المغرضين وحملات التشكيك، وتأكيده أن قناة السويس الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة إيرادات القناة لأكثر من 7 مليارات دولار .

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن حديث الرئيس اليوم يؤكد حرصه على توضيح وشرح التحديات التى تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى نجمت عنها الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأبدى النائب علاء عابد تقديره لإصرار القيادة المصرية على استكمال مسيرة البناء والتنمية رغم هذه التحديات من أجل الوصول بمصر إلى بر الأمان، مؤكدا أن ما تقوم به الدوله المصرية والقيادة السياسية يعجز عنها دول عظمي أن تحقق ما حققتة مصر بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى.