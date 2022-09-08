شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل يؤكد دعمه للقيادة السياسية وقرارتها فى مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب الجيل الديمقراطي فى بيان له بتصريحات الرئيس عبدالقتاح السيسي اليوم الخميس، خلال حفل افتتاح القرية الأوليميبة بهيئة قناة السويس، معتبراً أن هذه التصريحات جاءت في وقتها المناسب للرد على الشائعات والشكوك في قدرات الدولة وإدارة مواردها، كما اعتبرها الحزب إيضاح لجهود الدولة في مواجهة الأزمات، وحرصها على الحد من تداعياتها على المواطنين لما تضمنته تصريحات الرئيس من رسائل طمأنة بتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية ومساعي الدولة نحو خلق موارد جديدة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها.

وأكد حزب الجيل أن حرص القيادة السياسية على تطوير منطقة قناة السويس يأتى انطلاقاً من مسئولياتها تجاه اقتصادات وشعوب العالم، لما لهذا المجرى الملاحي العالمي من دور وأثر في حركة التجارة العالمية واقتصادات الدول وازدهار شعوبها.

وأشار حزب الجيل الديمقراطي إلى أن قناة السويس الجديدة تتمتع بخبرات وكفاءات وسياسات تشغيلية وإدارية ومالية وتسويقية وترويجية ناجحة، تجعلها من أهم مصادر الدخل القومي والنقد الأجنبي، خاصةً بعد الانتهاء من كافة التوسعات والمنطقة اللوجيستية بها .

وأشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطي بدعوة الرئيس عبد القتاح السيسي إلى عقد مؤتمر اقتصادي يضم خبراء الاقتصاد ورجال الصناعة والمستثمرين، واعتبر "رئيس حزب الجيل " أن ذلك يأتي إيماناً من الرئيس بأن الحوار وتبادل الرؤى والمقترحات هو أساس نجاح الدولة فى مواجهة الأزمات والتغلب على التحديات.

وشدد ناجى الشهابى على دعم حزب الجيل الديمقراطي الكامل والمستمر للقيادة السياسية وقرارتها في مواجهة الظروف والمتغيرات العالمية والتحديات التى تواجه الوطن.

وأشار د. كريم عادل «الأمين العام المساعد لحزب الجيل للشئون الاقتصادية» إلى أهمية المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس السيسى فى الوصول إلى رؤي وسياسات جديدة تمكن الدولة من التغلب على التحديات التى تواجهها بسبب الأزمات العالمية الناتجة من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.