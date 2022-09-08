شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر : افتتاحات الرئيس السيسى اليوم بقناة السويس تؤكد قوة اقتصاد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش تدشين قطع بحرية جديدة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وتأكيده أن الدولة المصرية تدخل كل مشروع بشكل مدروس، مطالبا المصريين بعدم التأثر بحملات التشويه، موضحًا أن أرقام الإنجازات تتحدث عن نفسها.

وأشاد حزب المؤتمر بتأكيد الرئيس السيسي، أن الدولة حريصة على توفير السلع بالأسواق للمواطنين بأسعار مناسبة، وحريصة على عدم انعكاس الأسعار الحقيقية على الشعب المصرى، وهذا يؤكد أن القيادة السياسية تتابع لحظة بلحظة ما يحدث في الشارع المصرى.

وأثنى حزب المؤتمر بتكليف الرئيس السيسي الحكومه بتنظيم مؤتمر اقتصادي موسع لبحث الأوضاع الاقتصادية فى نهاية الشهر الجارى، مؤكدا أن دعوة الرئيس تهدف إلى مشاركة أصحاب الاختصاص للبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية التي فرضتها الأحداث والتطورات العالمية الراهنة.

وأشار الحزب إلى أن الافتتاحات التى قام بها الرئيس اليوم في قناة السويس تؤكد متانة وقوة الاقتصاد المصرى، خاصة وأن القناة واحدة من مصادر الدخل الأساسية لمصر، مؤكدا على ضروره تكاتف جميع الجهود للعبور بالبلاد من هذه الفترة الصعبة، التى فرضتها الأحداث العالمية.