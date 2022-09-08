شكرا لقرائتكم خبر عن ثبت الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة آرسنال ضد زيوريخ في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من محبي الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضد زيوريخ في بطولة الدوري الأوروبي والمُقرر لها اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجارى على ستاد الإمارات.

آرسنال ضد زيوريخ

وتنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضد زيوريخ في تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المُتوقع أن يلعب فريق آرسنال في تلك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمي: مات تيرنر

خط الدفاع: كيران تيرني – روب هولدينج -مجاليس – تاكيهيرو تومياسو

خط الوسط: فابيو فييرا – ألبرت لوكونجا – أوديجارد

خط الهجوم: ماركينيوس – إيدي نيكيتاه – ساكا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة آرسنال ضد زيوريخ

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة آرسنال ضد زيوريخ عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي على محمد على، كما ستذُاع المواجهة عبر القنوات التالية:

- قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e



- قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e



- قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E