شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد نجم ليفربول بعد نكسة نابولي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل نجوم الكرة الإنجليزية، انتقادهم للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الريدز أمام نابولي الإيطالي.

سقوط مدوي لليفربول أمام نابولي

وشهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ضد نظيره نابولي الإيطالي، أمس الأربعاء، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، سقوط مدوي للريدز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

فرديناند ينتقد جوميز

وقال ريو فرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، في تصريحات لشبكة "BTSport" البريطانية: "كانت أول 45 دقيقة محرجة لـ ليفربول، وخاصة دفاع الفريق".

وتابع: "ما لا يمكنك قبوله كمدرب أو كلاعب، هو قلة الجهد والرغبة، عندما لا يركض الناس أو لا يكون لديهم الرغبة في العودة للدفاع أو القتال على الكرة، هذا أمر صعب للغاية".

وواصل: "جوميز ارتكب العديد من الأخطاء، ولكن كان عليه العودة ومساعدة زملائه، وكذلك ترينت ألكسندر أرنولد، ولكن لم يفعل أي منهما ذلك".

واختتم: “لقد شعر ليفربول بالحرج في إيطاليا، وكانت هذه النتيجة وسط أداء باهت للغاية، دون أي عزيمة أو رغبة في صنع أي شيء”.