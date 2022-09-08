شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تواجه أوباميانج فى تشيلسي بعد رحيل المدرب الألماني توخيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن غموض مصير المهاجم الجابوني بيير أوباميانج مع "البلوز" فى الفترة القادمة، حيث أكدت بعض المصادر أن السبب الرئيسي وراء موافقة اللاعب على التواجد ضمن صفوف تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف هو تواجد المدرب الألماني توماس توخيل.

وتناولت التقارير أن اللاعب لا يشعر بالإرتياح فى الوقت الحالي، كما أنه إذا كانت تمت إقالة توخيل فى مرحلة التفاوض معه من أجل القدوم إلى الفريق اللندني، لكان قد رفض العرض المقدم وفضل البقاء فى صفوف برشلونة فى ظل إعتماد المدرب الأسبانى تشافى هرنانديز عليه مع الفريق الكتالوني.



السبب الرئيسي وراء تمسك اللاعب بتوخيل

وذكرت بعض المصادر القريبة من اللاعب أن السبب الرئيسي من وراء تمسك المهاجم الجابوني بالمدرب الألماني، يأتي بسبب أن اللاعب قد سبق له التدرب تحت قيادة توخيل الفنية، حينما كان لاعبًا فى بورسيا دورتمند فى بدايته، قبل الإنضمام لأرسنال الإنجليزي.

وفى سياق متصل أشار اللاعب أنه كانت تجمعه علاقة قوية قديمة بالمدرب الألماني فى بورسيا دورتمند، لا سيما أنه كان يعتمد عليه بشكل أساسي فى الكثير من المباريات، إضافة إلى أنه يقدم له النصائح بالإستمرار من أجل التحسن، الشئ الذي جعل اللاعب يحقق خطوة التواجد داخل البيرميرليج.



موقف "البلوز "فى التخلص من اللاعب

ونفت بعض المصادر داخل إدارة نادي تشيلسي فكرة التخلص من اللاعب أو عرضه للبيع مثلما أشارت بعض التقارير الصحفية، كما تري أن اللاعب يمتلك خبرة كبيرة داخل الدوري الإنجليزي، الشئ الذي سيساعده على التألق فى المرحلة القادمة من الموسم الحالي.