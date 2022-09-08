شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يعلن عن حصول هالاند جائزة لاعب الشهر بالفريق السماوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن حصول المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند على جائزة أفضل لاعب داخل الفريق فى شهر أغسطس المنقضي، حيث تألق اللاعب بشكل كبير مع الفريق السماوي، مما وضعه على صدارة هدافى الدوري الإنجليزي فى أولى مواسمه بالمسابقة.

وقدم اللاعب مردودجيد للغاية منذ قدومه للفريق، على الرغم أن أداء اللاعب قبل إنطلاقة البيرميرليج لم يكن مبشرًا، ولكن أنتفض القاطرة النرويجية بشدة مع بداية فعاليات الدوري الإنجليزي، بعدما تمكن من تسجيل 10أهداف خلال 6 جوالات فقط من إنطلاق المسابقة.



هالاند يحقق رقم قياسي جديد مع السيتي

وفى سياق متصل أصبح المهاجم النرويجي هالاند أسرع لاعب يتمكن من تسجيل 10أهداف بعد مرور 6 جوالات فقط فى تاريخ البيرميرليج، الشئ الذي لم يستطع أي مهاجم عبر تاريخ المسابقة تحقيق مثل هذا الرقم، ويبدو الأمر غريبًا من نوعه بعض الشئ لأن هذا الموسم هو الأول للاعب داخل الدوري الإنجليزي.

كما أصبح اللاعب على بعد خطوات قليلة من حسم جائزة الحذاء الذهبي للمرة الأولي فى تاريخه إذا استمر على هذا المعدل التهديفي المرعب، خاصة أن اللاعب يحقق أرقامًا من الصعب جدًا تجاوزها، فى حين أن المهاجم النرويجي لا يتوقف عن التسجيل وإصطياد فرائسه، إضافة إلى كونه أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف فى شهر أغسطس داخل البيرميرليج.



موقف اللاعب بعد حصد أولى جوائزه الفردية

ومن جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بالفوز بهذه الجائزة، والتي تعد الأولي له داخل البيرميرليج، مؤكدًا أن العدد الكبير الذي سجله من أهداف لم يكن ليتحقق إلا بمساعدة زملائه بالفريق، كما أضاف أن الجميع هنا يعبر عن منظومة واحدة والهدف الرئيسي للجميع تحقيق الفوز فى كل مباراة.