بريطانيا تهتز بعد تدهور الحالة الصحية لـ «الملكة إليزابيث»

الشارقة - اميمة ياسر - صرح المتحدث الرسمي السابق بأسم الملكة إليزابيث الثانية، ديكي آربيتر ، إنه يجب أن نشعر بالقلق، الوضع غير مسبوق.

كما قال آربيتر لقناة بي بي سي وورلد : "إنها لحظة عائلية ، لكنها أيضًا لحظة مهمة جدًا ليس فقط للأمة ولكن أيضًا للكومنولث".

وأضاف المتحدث الرسمي السابق بأسم الملكة إليزابيث الثانية :"سيكون هناك مخاوف في جميع أنحاء العالم ، في كل دولة لديها تعاملات مع المملكة المتحدة أو قامت بزيارة الملكة لها، فهي شخصية دولية، وقد تولت العرش لمدة 70 عامًا، وهذا وقت طويل على ما أعتقد سيكون هناك مخاوف عالمية ".

وأشارآربيتر إلى إن البيان غير مسبوق لذلك لم نذهب إلى هذه المنطقة من قبل، إذا كان هناك ما يمكن قوله فإن قصر باكنجهام سيقوله، ولكن لن تكون هناك تحديثات مستمرة ، فهذا شيء لا يفعلونه ".

بعد صدور بيان من قصر باكنجهام، اليوم الخميس 8 سبتمبر بشأن مخاوف على صحة الملكة إليزابيث الثانية، وخضوعها للإشراف الطبي، تجمع على الفور عدد من البريطانيين أمام القصر الملكي، بالإضافة عدد من كاميرات وسائل الأعلام العالمية.

من الواضح أن هناك مخاوف ملحة تتعلق بصحة الملكة إليزابيث الثانية تم التعبير عنها بوضوح أكثر من ذي قبل ودون أي إشارة إلى أن هذا يتعلق فقط بصعوبات التنقل.

وقال بيان صادر عن قصر باكنجهام، اليوم الخميس 8 سبتمبر "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، يشعر أطباء الملكة بالقلق على صحة جلالة الملكة وأوصوا ببقائها تحت الإشراف الطبي،الملكة لا تزال مرتاحة وفي قصر بالمورال بأسكتلاندا ".

وعلى الفور سافر الأمير تشارلز إلى قصر بالمورال بأسكتلاندا، وأيضا سافرت دوقة كورنوال إلى هناك ودوق كامبريدج في طريقه.

يأتي هذا الإعلان بعد انسحاب الملكة البالغة من العمر 96 عامًا، من مجلس الملكة الخاص يوم الأربعاء، حيث نصحها الأطباء بالراحة.

هناك أيضًا تحذيرات ضد التكهنات التي لا أساس لها، مثل احتمال تعرضها للسقوط.

ويوم الثلاثاء كانت واقفة على قدميها وصورتها وهي تبتسم وهي تعين رئيس الوزراء الجديد.

ولكن منذ الإلغاء في اللحظة الأخيرة لما كان يمكن أن يكون مجرد اجتماع افتراضي لمجلس الملكة الخاص - لكبار الوزراء - لا يوجد خطأ في هشاشة صحة الملكة.

قلقة للغاية

وقالت رئيسة الوزراء ليز تراس إن "البلاد بأكملها" ستكون "قلقة للغاية" من الأخبار.

وأضافت "تمناياتي- وتمنيات جميع الناس في كافة أنحاء المملكة المتحدة - مع جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت".

عينت الملكة السيدة تروس رئيسة للوزراء في بالمورال ، بدلاً من السفر إلى لندن لحضور هذا الحدث.

خلال فترة حكمها التي دامت 70 عامًا ، كانت الملكة عادةً تستقبل رئيس وزرائها الجديد في قصر باكنغهام.

كانت في إجازة صيفية في منزلها الاسكتلندي منذ يوليو.

وقال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إنه "قلق للغاية" من الأخبار ، بينما قالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستورجون إنها "قلقة للغاية" وأرسلت أمالها ورغباتها إلى الملكة.

أرسل الوزير الأول في ويلز مارك دراكفورد أطيب تمنياته نيابة عن شعب ويلز.