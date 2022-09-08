شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن معلنا تأييده لحديث الرئيس: "مستعدون للمؤتمر الاقتصادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب حماة الوطن كامل تقديره لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، مؤكدًا تأييده وجاهزيته للمساهمة في عقد المؤتمر الاقتصادي المرتقب بناءً على دعوة الرئيس، وذلك بمشاركة مختصين في الشأن الاقتصادي لوضع رؤية تنموية اقتصادية.

كما أكد الحزب دعمه، بكل ما يملك، للدولة المصرية في مسيرة التنمية والوقوف أمام التحديات، مشيرًا إلى أنه يسعى دائما لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وينظم زيارات للمشروعات القومية للدولة بمختلف محافظات مصر، بهدف دعم هذه الإنجازات على أرض الواقع.

وشدد على أن هذه الزيارات هي أكبر رد على المشككين فيما تحققه الدولة من إنجازات، مشيرًا إلى أنه أصبح واضحًا للجميع حجم إنتاج حقل "ظهر" الذي ساهم في توفير الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، وتسعير الطاقة بأقل من الأسعار العالمية.

وأضاف الحزب أنه، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، حرصت الدولة المصرية على توفير مخزون استراتيجي من السلع لا يقل عن 6 أشهر، بأسعار مناسبة، بالإضافة لدعم المواطن بشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة طيلة العام.