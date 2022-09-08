شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: يحسب للقيادة المصرية دفعها لمسيرة التنمية رغم التحديات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ، على ضرورة أن تتحرك مؤسسات الدولة من أجل توعية المواطنين بحجم الانجازات التى تحققت على أرض الواقع، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، في ظل وجود حملات متعمدة من التشكيك في كل ما يتحقق بهدف هدم الثقة بين المواطن وقيادته السياسية ، ومن ثم ضرب استقرار الدولة المصرية، مشيرا إلى أهمية الرسائل التى وجهها الرئيس اليوم إلى الشعب المصري خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس.

وقال "الجندي"، إنه على الرغم من التحديات التى تواجه الدولة المصرية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، إلا أنه يحسب للقيادة السياسية حرصها وتمسكها بدفع مسيرة التنمية التى بدأتها ، مشيرا إلى مشروع قناة السويس الذي شكك الكثيرون في جدواه حقق ايرادات كبيرة رغم الركود الذي يشهده العالم، والأن أصبحت الهيئة قادرة على تمويل مشروعاتها دون المساس بمخصصات الموازنة العامة، حيث سيتم إنشاء 3 موانئ لليخوت .

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لا تنفذ مشروعات بشكل عشوائي وإنما وفقا لدراسات متأنية مع جهات عالمية متخصصة ، مطالبا وسائل الإعلام المصرية بزيادة الوعي لدي المواطنين من خلال عرض الحقائق، لغلق الباب أمام محاولات التشكيك في كل ما تقوم به القيادة السياسية.

كما طالب "الجندي"، الشعب المصري بالالتفاف والتكاتف حول القيادة السياسية لكي نتمكن من عبور المرحلة الراهنة، للوصول إلى الجمهورية الجديدة التى نطمح إليها والتى أصبحت حلما لكل مصري ، مطالبا الجميع بإعلاء المصلحة الوطنية على حساب المصالح الشخصية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد اليوم تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.