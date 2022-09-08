شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب": حديث الرئيس السيسي اليوم حمل رسائل طمأنينة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، أثناء تفقد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وافتتاح القرية الأولمبية للهيئة وتدشين الوحدات البحرية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذى لتطوير القطاع الجنوبي للقناة، اتسم بالمصارحة والمصداقية والشفافية كما هي عادة الرئيس في كافة اللقاءات، مما يؤكد حرص القيادة السياسية على مصارحة المصريين ووقوفهم على الأوضاع الراهنة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحديث تطرق للعديد من الموضوعات الهامة التي شغلت الشارع خلال الفترة الأخيرة، ولعل أبرزها ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية والاستثمار وأهمية القطاع الصناعي وحجم التحديات في الواقع الراهن.

وأضاف رئيس اللجنة، أن الرئيس بعث العديد من رسائل الطمأنينة للمصريين بشأن مواصلة توفير السلع بأسعار مناسبة رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، ووضع حوافز لرجال الصناعة والمُصدّرين حتى نصل للأرقام المستهدفة، إضافة إلى توجيه الحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادى نهاية الشهر الجارى، وهذه الملفات على وجه التحديد بمثابة رسالة طمأنينة للمصريين في ظل الأوضاع الجارية، إضافة إلى المنتظر من القطاع الصناعي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد اليوم، افتتاح القرية الأولمبية للهيئة وتدشين الوحدات البحرية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذى لتطوير القطاع الجنوبي للقناة، وتفقد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.