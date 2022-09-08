فريدة الشوباشى: "قناة السويس الجديدة رفعت الدخل المصري وخدمت الإنسانية"

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، أن خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيد مصر لمكانها ومكانتها وتحافظ على قناة السويس الجديدة التي تعرضت لهجوم شرس من قبل أهل الشر، موضحة أن ما حدث اليوم خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس تثبت نجاح القناة.

وأضافت الكاتبة فريدة الشوباشي، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن قناة السويس الجديدة رفعت الدخل المصري وخدمت الإنسانية والملاحة البحرية الدولية في العالم، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس للقرية الأولمبية لهيئة قناة السويس شاهد على أنه يهتم بكل مظاهر الحياة المصرية التي يستعيدها الشعب المصري مع قائد عظيم.

وتابعت: "الرئيس السيسي يعمل تحت الأضواء وأمام وسائل الإعلام، ونحن نعيش مصر الجديدة العظيمة مع الرئيس السيسي، وقناة السويس الجديدة تخدم الإنسانية كلها، وكل العالم ينظر لمصر نظرة احترام والمؤشرات تقول أن الثقة متزايدة في القيادة المصرية".