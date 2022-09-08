كممها واغتصبها داخل "محله".. إحالة المتهم بقتل الطفلة جنا للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أوراق المتهم باغتصاب وقتل الطفلة جنا في حلوان للمفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية عصام، وعضوية المستشارين يحيى اليماني وطارق صلاح عبد الستار درة.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 26135 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة حلوان، والمقيدة لسنة 2021 كلي حلوان الكلية، أن المتهم خطف المجني عليها الطفلة "جنا.م"، 7 سنوات، كرهًا عنها بعد أن استدرجها لتدخل حانوته -محله- بعيدا عن أعين الناس مستغلا حداثة سنها وقلة حيلتها مبعدها عن ذويها وأقربائها.

كما أسند للمتهم أنه واقع المجني عليها بغير رضاها بأن حسر عنها ملابسها وكتم أنفاسها مكمما فاها لحملها على الانصياع لرغبته.

ووجه للمتهم تهمة القتل العمد للمجني عليها مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، فوسوس له شيطانه بقتلها مكمما فاها مع علمه بضعف بنيانها حتى خارت قواها فوضعها بجوالين فتشكك في إتمامه مقصده بقتلها فتتبعها طعنا بسلاح أبيض برأسها وظهرها.