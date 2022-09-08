بسبب الميراث.. مصرع مدرس على يد أبناء عمومته في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لفظ مدرس في العقد الخامس من العمر أنفاسه الأخيرة، داخل مستشفى بني سويف الجامعي، إثر إصابته بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي في المخ، بعد اعتداء أبناء عمومته عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم على الميراث، على حد قول أسرته.

تلقي اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بوصول «م.ع»، 47 عامًا، إلى قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي فاقد الوعي وبه عدة إصابات بالرأس، إثر تعدي أشخاص عليه بالضرب، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية أن سبب الإصابة اعتداء أبناء عمومته وهم "إ.ع.م"30 عامًا، وأشقائه، م.ع.م 35 عامًا، و ع.م، 27 عامًا، و"ع.ع" 33 عامًا، وآخر هارب جار ملاحقته.

وأضافت التحريات أن المتهمين تربصوا له بطريق زراعي، بالقرب من مدخل القرية خلال عودته من مكتب المحامي الخاص به، وانهالوا عليه بالضرب حتى فقد الوعي، بسبب خلافات بينهم على ميراث الأجداد.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق