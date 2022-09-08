انفجار قنبلة في حديقة منزل وزير النقل اللبناني.. ولا أنباء عن خسائر

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - أ ش أ

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه، انفجار قنبلة في حديقة منزل الوزير في بلدته طاريا بمنطقة بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل شمالي شرق العاصمة بيروت.

وأوضح المكتب الإعلامي أن القنبلة كانت مربوطة بأسلاك كهربائية وضعت في حديقة منزل الوزير حميه، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية بالكشف على موقع التفجير.

ولم ترد معلومات حتى الآن حول وقوع خسائر بشرية أو مادية بموقع الحادث الذي يبعد عن العاصمة بيروت حوالي 80 كيلو مترا.

كما لم تصدر أي من الأجهزة الأمنية أي بيانات أو تفاصيل عن الحادث.