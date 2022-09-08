حكم نهائي بتأييد صحة انتخابات نادي الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الرياضية الاستئنافية، اليوم الخميس، بتأيبد حُكم محكمة التحكيم الرياضي برفض دعوى بطلان انتخابات نادي الشمس الرياضي.

وصرَّح المستشار هيثم عباس، المستشار القانوني لنادي الشمس، إنه بصدور حكم المحكمة الرياضية تم إغلاق الباب أمام "المزايدات" والطعون على صحة انتخابات النادي، وأنها جاءت معبرة عن اختيار الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لقيادة دفة النادي خلال الفترة المقبلة.

كان د. أسامة أبوزيد قد فاز فى الانتخابات بأغلبية ساحقة بلغت قرابة 20 ألف صوتا مقابل 7 آلاف صوتا لمنافسه مصطفى هنداوي واكتسحت قائمة المهندس حاتم الناقة منصب النائب بفارق كبير عن منافسه ياسر الملاح والمستشار محسن عبدالقادر بأمانة الصندوق والكابتن أحمد سمير والكابتن أسامة صلاح والمحاسبة دعاء هشام بركات والمهندس كريم مسعود والنائب البرلمانى محمد الكومى والمحاسب عمرو عثمان بمقاعد المجلس فوق السن والنائبة البرلمانية آية مدنى بطلة العالم السابقة للخماسى الحديث والمحاسب مصطفى عبدالرحمن تنزانيا بمقعدي تحت السن.