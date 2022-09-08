شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول السابق يفتح النار عقب الهزيمة أمام نابولي وينتقد مدافع الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عبر جيمي كاراجر لاعب فريق ليفربول السابق عن استياءه الشديد لما قدمه الفريق الإنجليزي أمس أمام نظيره نابولي الإيطالي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يخسر أمام نابولي برباعية في دوري أبطال أوروبا

وكان قد تعرض ليفربول للهزيمة بنتيجة 4-1 أمام نظيره نابولي الإيطالي ضمنن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا

تصريحات كارجر على هزيمة ليفربول أمام نابولي

وقال كارجر في تصريحاته عبر شبكة CBS الأمريكية:"ما حدث هو شئ غير معقول بالرمة، تمركزات كارثية من جويل ماتيب في الهدف الرابع واداء متراجع للفريق".

كارجر ينتقد تمركز ماتيب

وأضاف: "ماتيب كان يجب أن يتراجع قليلا مع خط الدفاع حتى لا ينجح في تمرير الكرة، هناك أخطاء كثيرة داخل الفريق".

وأكمل:"أعتقد أن هذه المباراة هي الأسوء دفاعيا تحت قيادة يورجن كلوب المدير الفني للفريق".

وأختتم قائلا: "قد ينتقدني البعض بسبب تصريحاتي لأن فريق ليفربول فريق رائع وحقق العديد من النجاحات ولكننا نتحدث عن الأخطاء القليلة الموجودة لتصحيحها، نتحدث عن خطأ في التمركز لمسافة كبيرة 5 أو 10 ياردات للخلف من المدافعين".

مباراة ليفربول القادمة

ومن المنتظر أن يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم اسبت القادم في تمام الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأنفيلد.