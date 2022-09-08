انت الان تتابع خبر الأعرجي يبحث مع السفير الفرنسي التعاون الامني والاستخباري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الاعرجي ، بمكتبه اليوم الخميس، السفير الفرنسي في بغداد، ايريك شوفاليه".

وأضاف: "وبحث الطرفان، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين".



وبحسب البيان، أكد الأعرجي" على أهمية التعاون الأمني والاستخباري وتبادل الخبرات"، مشيرا إلى أن "العراق بحاجة للخبرات الفرنسية في مجال مكافحة المخدرات، لما تمثله هذه الآفة من خطر أشد من خطر داعش الإرهابي".

وأعرب الأعرجي، عن "تطلع العراق لشراكة حقيقية مع فرنسا، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن الحوار هو الطريق الأقصر والأمثل لحل الأزمات".

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي دعم بلاده لتشجيع الشركات الفرنسية، خاصة العاملة في المجال الأمني والعسكري، للقدوم والعمل في العراق.

