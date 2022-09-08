شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يعلن انطلاق ماراثون الحزب من المقطم إلى الأسمرات.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب مستقبل وطن عن إنطلاق ماراثون مستقبل وطن من حي المقطم إلي حي الاسمرات وذلك صباح غدا الجمعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويشارك في الماراثون الرياضي، كل من، محافظ القاهرة، وممثل عن وزارة الشباب والرياضة، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد كبير من الشخصيات العامة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الحزب.



ماراثون مستقبل وطن

وينطلق ماراثون مستقبل وطن، في تمام الساعة الثامنة صباحاً، بمشاركة 1000 متسابق، لمدة نصف ساعة سيراً علي الأقدام، من المقطم إلي الأسمرات.

ويقدم ماراثون مستقبل وطن، جوائز عينية لكل المشاركين، ويعد الماراثون فرصة مميزة لممارسة الرياضة، والإطلاع علي ما تم إنجازه وتحقيقه في حي الأمسرات، وإعتباره نموذج مثالي للحياة كريمة.