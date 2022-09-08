شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تهاجم صلاح بعد تراجع مستواه مع ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق يلفربول الإنجليزي لبعض الهجوم من جانب جماهير الفريق الإنجليزي عقب الخسارة أمس أمام نابولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يخسر من نابولي 4-1 بمشاركة صلاح

وتعرض ليفربول بمشاركة النجم المصري محمد صلاح، لهزيمة ثقيلة أمام نابولي الإيطالي 4-1 في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وأولى مباريات الفريق بالتشامبيونزليج للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وبدأ النجم المصري المباراة كأساسي ولعب حتى الدقيقة 63 ليقرر يورجن كلوب خروجه وإقحام دييجو جوتا بدلا منه بعدما كانت النتيجة 4-1 للفريق الإيطالي.

وعلقت بعض الجماهير الإنجليزية على اداء النجم المصري محمد صلاح فيما طالب البعض من يورجن كلوب وضع اللاعب على دكة البدلاء.

تعليقات الجماهير على تراجع مستوى صلاح

وغرد الصحفي النيجيري الشهير مصطفى عثمان عبر صفحته على تويتر قائلا:"أتمنى أن يرجع صلاح مرة أخرى، لقد سئمت من حديث الناس عن الأشياء السيئة عليه، مستواه قد انخفض وتراجع وهذا يحدث لأي لاعب في العالم حتى ميسي الأعظم على الإطلاق، لقد غاب لأسابيع من قبل".

فيما طالب العديد من الجماهير إراحة صلاح قليلا حيث كتب أحد مشجعي ليفربول على تويتر:"صلاح يريد الراحة، لم يفعل أي شئ في آخر 3 مباريات، يحتاج للتركيز والعودة للقتال، دائما ما يتم سحب فيرمينو من الملعب ولكن صلاح بحاجة إلى إيقاظه أيضا".