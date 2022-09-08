شكرا لقرائتكم خبر عن ستيف نيكول يفتح النار على ليفربول وكلوب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث ستيف نيكول لاعب ليفربول الأسبق، عن الأداء الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منذ بداية الموسم الحالي، ومدى قدرة يورجن كلوب المدير الفني، على تعديل الوضع.

سقوط ليفربول أمام نابولي

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، هزيمة ثقيلة أمام نظيره نابولي الإيطالي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

حديث ستيف عن الوضع في ليفربول

وقال ستيف نيكول في تصريحاته لشبكة "ESPN" الأمريكية: “نعلم نوعًا ما أن ليفربول لم يكن لديه البداية الأفضل للموسم، لكن أمام نابولي أعتقد أنه كان سقوطًا جديدًا مروعًا”.

وتابع: "إنهم في حالة من الفوضى حقًا، ما لا يمكنك مسامحته هو خط وسط وخط دفاعي في كل مكان في الملعب، هذه هي الأساسيات".

وواصل: "ربما نسوا الأساسيات، لأنه إذا فهمت ذلك بشكل صحيح، ستكون دائمًا في اللعبة، ليس بالطريقة التي كان عليها ليفربول هذا الموسم، لا أعتقد أنهم أمضوا وقتًا كافيًا لتذكير اللاعبين بمدى أهمية الأساسيات في كرة القدم".

وأوضح: "لا أعرف كيف سيكون يورجن كلوب قادرًا على تغيير ما هو مطلوب على أرض الملعب، هذا مستحيل لأنهم سيلعبون كل ثلاثة أيام".

وأتم: "يمكنك الجلوس في غرفة الاجتماعات وعرض مقاطع الفيديو طوال اليوم، ولكن المكان الذي يجب أن يلعب فيه كل لاعب، لن يتمكن من التدريب على أساسياته، لأنهم يتعرضون لضغط مباريات كبير".