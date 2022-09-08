انت الان تتابع خبر إيران تدين قرار الجامعة العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "ارنا" الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في رد على هذا البيان: "إن إصدار هكذا قرارات، يدل على افتقار بعض الدول المشارة إلى فهم صحيح لسير التطورات الإقليمية وتجاهل الحقائق في منطقة غرب آسيا".وذكرت الوكالة أن المتحدث باسم الخارجية، أسدى "النصح الى تلك الدول، بأن تركز على جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المضطهد، بدل توجيه الاتهامات الواهية والمتكررة".

أشار كنعاني الى أن "صدور مثل هذه القرارات يتعارض وتوجهات بعض الدول التي تقف وراءها، لتفعيل علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مجددا في نفس الوقت "الدعوة إلى دول الجوار الإيراني للتفاوض وحل سوء الفهم عبر القنوات الدبلوماسية".



ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ما نعت بـ"المزاعم المطروحة في البيان" بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها"، مشيرا إلى أن "الاجراءات التي تتخذها إيران، هي في إطار السيادة الوطنية ووحدة أراضي البلاد منددا بتدخل الآخرين في هذا المجال".

ويذكر ان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عقد يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع الدورة العادية 158، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.