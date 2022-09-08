انت الان تتابع خبر صالح يتسلم رسالة خطية من الرئيس الصيني.. هذا مضمونها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365 ، أن "صالح استقبل اليوم الخميس 8 أيلول 2022 في قصر السلام ببغداد، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي".

وأضاف: "وفي مستهل اللقاء، سلّم السفير رسالة خطية من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى برهم صالح، متعلقة بالعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، فيما حمّل الرئيس، السفير الصيني، تحياته وتقديره إلى الرئيس شي جين بينغ".



وبحسب البيان، عبّر صالح عن "تعازيه بفاجعة الزلزال الذي تعرّضت له مقاطعة سيتشوان الصينية، وأسفر عن وقوع ضحايا وجرحى ومفقودين، حيث قدّم التعازي والمواساة إلى الرئيس الصيني السيد شي جين بينغ، راجيا الصبر والسلوان إلى عائلات الضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية لما فيه مصلحة الشعبين، وكذلك تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين".



ومن جانبه، أكّد السفير تسوي وي، التزام بلاده بدعم الأمن والاستقرار في العراق، ودعم الحوار لمعالجة المسائل السياسية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.