انت الان تتابع خبر بريطانيا.. ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، اليوم الخميس، عن تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني (أكثر من 2800 يورو) سنويًا للأسرة العادية، في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

