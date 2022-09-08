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بريطانيا.. ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، اليوم الخميس، عن تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني (أكثر من 2800 يورو) سنويًا للأسرة العادية، في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت تراس التي كانت تتحدث أمام البرلمان إن "أسعار الطاقة سيتم تجميدها لمدة ستة أشهر للشركات"، موضحة أن "الإجراء يوازي اقتصاد حوالي 1000 جنيه سنويًا مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في 1 تشرين الأول/ أكتوبر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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