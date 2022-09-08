شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عون: حكومة تصريف الأعمال غير مؤهلة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الخميس، أن حكومة تصريف الأعمال غير مؤهلة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية إذا تعذر انتخاب رئيس جديد، مؤكدًا أنه سيغادر قصر بعبدا في منتصف ليل 31 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

عون: حكومة تصريف الأعمال غير مؤهلة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية



وأكد الرئيس اللبناني في حديث إلى صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أنه سينتقل إلى منزله في الرابية، "عند الثانية عشرة منتصف ليل 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، آملًا "في أن يسلّم القصر إلى رئيس جديد، فإن تعذر ذلك، إلى حكومة أصيلة مكتملة المواصفات والصلاحيات".

تشكيل الحكومة الجديدة



أما في حال تعثر انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة، فأضاف عون قائلًا: "مثل هذه الحكومة غير مؤهلة لتسلّم صلاحياتي بعد انتهاء ولايتي، وأنا اعتبر أنها لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية، ولذلك ما لم يُنتخب رئيس للجمهورية أو تتألف حكومة قبل 31 تشرين الأول المقبل، فإنّ هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية وبالقرار الذي سأتخذه عندها".

عون: "لديّ شعور بأن العرقلة متعمّدة



وعن عدم تشكيل حكومة أصيلة حتى الآن، قال عون: "لديّ شعور بأن العرقلة متعمّدة، لكي يضع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ومن معه وخلفه أيديهم على البلد عبر حكومة تصريف أعمال لا تتوافر فيها شروط الحلول مكان رئيس الجمهورية".

وتابع "إذا نشأ مثل هذا الوضع النافر فأنا لن أرضخ له وسأواجهه".

وأكد عون أنه "جاهز للتعاون من أجل تأليف الحكومة اليوم قبل الغد"، مضيفًا: "إنما لا أقبل أيضا بأي حكومة كانت، لأنه ربما تنتظرها تحديات ومسؤوليات جسام، يجب أن تمتلك القدرة والتغطية اللازمتين للتصدي لها".

وفي تصريحات سابق قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إنه لن يعترف بشرعية حكومة تصريف الأعمال بعد انتهاء ولاية الرئيس وشغور موقع الرئاسة، معتبرًا أن حكومة ناقصة الصلاحيات، لا يمكنها لها تحمل صلاحيات الرئيس.

وقال باسيل في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء: "قلنا ونكرر إن حكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي الجديد، وحكومة ناقصة الصلاحيات، لا يمكنها أن تجتمع وتصرف الأعمال بالمعنى الضيق، لا يمكنها أن تمارس صلاحيّات إضافية هي صلاحيّات الرئيس".

رئيس الحكومة المكلف أعلن سابقًا أنه يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ



وأشار إلى أن "رئيس الحكومة المكلف أعلن سابقًا أنه يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ"، مضيفًا "لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسيًا ودستوريًا وميثاقيًا وشعبيًا، ولو اجتمع معها من اجتمع، ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدنا، وسنعتبرها غير شرعية".

وشدد على أن "من الضروري أن نؤلف حكومة وننتخب رئيس جمهورية بهذين الشهرين و"يطلع رئيس الجمهورية بكرامة بـ 31 أكتوبر (تشرين الأول)" وننتقل لحوار وطني نطرح فيه موقع لبنان ونظامه والنموذج الاقتصادي والمالي الحر والمنتج، ونطرح نموذجًا اقتصاديًا ماليًا حرًا ومنتجًا".

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال الإثنين إن صلاحيات الرئيس تنتقل إلى الحكومة عند شغور رئاسة الجمهورية، إذا لم ينتخب رئيس جديد في المهلة المحدّدة، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.

يذكر أن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد بدأت منذ الشهر الجاري، قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، الذي انتخب في 31 أكتوبر(تشرين الأول) 2016 لـ 6 أعوام.

وإذا لم ينتخب الرئيس خلال المهلة المحدّدة يصبح موقع الرئاسة شاغرًا وتنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة.