شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الأحرار الاشتراكيين يرفض بيان الابتزاز الصادر عن الحركة المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين عضو تحالف الأحزاب المصرية، ردا على بيان الحركة المدنية أن مناوشات هدم الحوار الوطني قد بدأت عندما فرضت شروط ووضعت معايير تمثل عراقيل في إتمام الحوار.

وأوضح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلي أن من البداية إصرار الحركة على اغتيال فكرة الترابط والانسجام لخدمة أغراض تريد من خلالها الحركة المدنية بتشويه صورة الحوار بأي شكل خاصة وأن معظم أعضاء هذه الحركة لهم أجندة معروفة ارادو بها مساومة الحاكم.

وتابع «درويش» "كذلك أن فرض الشروط قبل بدء الحوار معناه عدم القناعة بما سيحدث وأن الفكرة من المشاركة هي إثارة القلاقل ونشر أهداف الحركة فقط ! واستخدام أسلوب الضغط للحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية وليس تحقيق للصالح العام والاجتماع على أهداف موحدة لإنجاح الحوار الوطني.

وأشار الكاتب الصحفي طارق درويش إلي أن الحوار الوطني فرصة كبيرة للأحزاب أن تعيد اكتشاف نفسها وتتواجد بقوة على الساحة السياسية وأن الحركة الوطنية لا تريد الخير للوطن وتريد ان تحقق مآربها الخاصة وأن تقفز على الجميع الاكبر من الأحزاب افكار مسمومة وشعارات كاذبة كونهم قلة من الأحزاب التي لا تتمتع بأي شعبية وقد لا يعرفهم الشارع المصري وأنه لا ينبغي الخضوع لابتزاز الحركة الوطنية ووضعهم في مكانتهم الطبيعية المعدومة.

ومن هنا يعلن حزب الأحرار الاشتراكيين رفضه التام لبيان الابتزاز الذي صد عن الحركة المدينة.