كيف تشتري شهادة ادخار ثلاثية بأعلى سعر فائدة في البنوك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

اختار بنك ناصر الاجتماعي أن يتصدر الجهاز المصرفي في طرح شهادة ادخار ذات أجل 3 سنوات بأعلى سعر فائدة مقررة على مستوى البنوك بهدف تمكين العملاء من الحصول على عائد مجزي على مدخراتهم.

وجاء قرار بنك ناصر بتقديم أعلى عائد على الشهادات بعد قرار بنكي الأهلي ومصر بشكل مفاجئ إيقاف شهادة الادخار 18% سنويا ذات آجال عام واحد ويصرف العائد شهريا بعد طرحها 71 يوما فقط.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل شراء شهادة ادخار في بنك ناصر الاجتماعي بأعلى سعر فائدة على مستوى الجهاز المصرفي:

الشهادة الثلاثية للعائد الثابت

سعر العائد: 15% يصرف العائد سنويا، أو 14.25% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، أو 14% يصرف شهريا>

يبدأ الشراء من ألف جنيه ومضاعفاته

العملاء المستفيدين: من سن 16 عاما إلى فوق.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

كسر الشهادة: لا يجوز كسرها قبل مرور 6 شهور على شرائها وبعد خصم غرامة من العائد الذي حصل عليه العميل لكسرها قبل انتهاء أجلها.

المزايا: إمكانية الاقتراض بضمانها.

الورق المطلوب: صورة بطاقة الرقم القومي للعميل فقط وطلب فتح حساب توفير في البنك لإيداع العائد الدوري بشكل منتظم وإبداع أصل الشهادة في وقت استردادها.