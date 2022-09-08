وزير الاتصالات يفتتح 3 مكاتب للبريد بالإسكندرية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

افتتح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، 3 مكاتب للبريد بالإسكندرية، وذلك خلال جولة للوزير بالمحافظة اليوم.

وقال طلعت، إن زيارته تشهد افتتاح فرع لشركة فودافون للخدمات الدولية، وأنه من المتوقع أن توظف فودافون ألف شاب من الإسكندرية، وأيضا افتتاح 3 مكاتب بريد بالمحافظة.

وناقش الوزير مع المحافظ خطة بناء أبراج المحمول من أجل تقوية الشبكات، ووضع خطة لاستصدار تصاريح لدعم وتطوير خدمات المحمول والإنترنت في الإسكندرية.

وافتتح الوزير ثلاثة مكاتب بريد بعد تطويرها هي سموحة والسرايا وبولوكلي، علاوة على مقر شركة فودافون للخدمات الدولية، بالإضافة إلى تفقد وحدة تشخيص عن بعد بمستشفى سموحة الجامعي، ومؤسسة رعاية علي بن ابي طالب.

وقالت الدكتورة جاكلين عازر معاون محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل حاليا على تطوير قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن مجموعة من التحليلات الرقمية التي ترتكز على نموذج محاكاة للتنبؤ بالعديد من الظواهر الطبيعية مثل الأمطار والمناطق الأكثر خطورة وغيرها من الظواهر الطبيعية.

وصاحب الوزير خلال جولته المهندسة غادة لبيب، نائب الوزير لشؤون التطوير المؤسسي، والدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، والمهندس عمرو محفوظ، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت جاكلين أن المشروع يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركات عالمية عبر استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية GIS ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال أكتوبر المقبل.