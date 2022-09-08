بروتوكول بين الكفاية الإنتاجية وأبو زعبل للأسمدة لإنشاء أول محطة تدريب بالشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

وقعت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وشركة أبو زعبل للأسمدة الكيماوية بروتوكول تعاون لإنشاء أول محطة تدريبية داخل مقر الشركة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، يهدف ذلك إلى تأهيل وإعداد فنيين إنتاج وصيانة متميزين قادرين على استيعاب أحدث ما توصلت إليه الثورة الصناعية الرابعة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية

ووقع الاتفاق اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمهندس مصطفى الجبلي العضو المنتدب لشركة أبوزعبل للأسمدة الكيماوية.

وقال اللواء خالد أبو مندور، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذا للاتفاق الموقع مع غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة لبناء الإمكانيات والقدرات التدريبية والبشرية لدى الشركات والمؤسسات وجهات التدريب المختلفة وربطها باحتياجات سوق العمل في كافة قطاعات الإنتاج.

وأشار أبو مندور إلى أن المحطة ستبدأ بفصل دراسي واحد في تخصص الصيانة الميكانيكية بالعام الدراسي 2022/ 2023، على أن يتم إضافة تخصصات أخرى في العام الدراسي القادم، لافتا إلى أن الدراسة في المحطات التدريبية الصناعية تنقسم إلى دراسة نظرية بنسبة 30% وعملية بنسبة 70%.

كما أشار إلى حرص المصلحة على التنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات الصناعية بهدف ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل وتدريب العمالة الفنية، حيث تعني المصلحة نظام التلمذة الصناعية والتدريب المهني للعمالة الفنية في مراكز تدريب فنية متخصصة تابعة لها، وكذلك إمكانات وخبرات تدريبية هائلة متوفرة لديها، وبما تحتويه من تجهيزات ومعدات وماكينات وأجهزة ومساعدات تعليمية وتدريبية مجموعة متخصصة من ذوي الكفاءات العالية والمؤهلة على أعلى مستوى لتنفيذ دورات تدريبية نظرية وعملية.